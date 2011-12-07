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Линус Юханссон стал игроком «Нефтехимика»

В конце ноября «Сочи» расторг контракт с этим нападающим.

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о переходе 28-летнего шведа Линуса Юханссона. Нападающий заключил контракт до конца текущего сезона.

Швед перебрался в КХЛ в межсезонье — его подписал «Сочи». Тогда клуб с юга России одновременно заключил контракты с двумя легионерами шведского «Фэрьестада»: Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном. Первый в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром шведской лиги.

Расстались сочинцы со шведами также одновременно — это произошло 24 ноября. Линус Юханссон в восьми матчах чемпионата КХЛ набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2».

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