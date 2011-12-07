Линус Юханссон стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о переходе 28-летнего шведа Линуса Юханссона. Нападающий заключил контракт до конца текущего сезона.

Швед перебрался в КХЛ в межсезонье — его подписал «Сочи». Тогда клуб с юга России одновременно заключил контракты с двумя легионерами шведского «Фэрьестада»: Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном. Первый в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром шведской лиги.

Расстались сочинцы со шведами также одновременно — это произошло 24 ноября. Линус Юханссон в восьми матчах чемпионата КХЛ набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2».