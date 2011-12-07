«Ястршембски» пропустит игры первого круга ЛЧ

Соперник казанского «Зенита» по Лиге чемпионов — польский «Ястршембски» — пропустит матчи первого круга турнира в Берлине. У трёх волейболистов оказались положительные тесты на SARS-CoV-2, сообщает официальный сайт польского клуба.

Кроме того, игрок, вернувшийся к тренировкам после перенесённой инфекции, сообщил тренерскому штабу о проблемах с пульсом после лёгких нагрузок. Ему и другим волейболистам, перенёсшим болезнь, назначены дополнительные обследования.

«В связи с вышеизложенным, клуб принял решение отказаться от участия в матчах первого круга в Берлине. Каковы будут последствия? Это решит европейская конфедерация волейбола», — гласит заявление.

Напомним, что матчи берлинского «пузыря» группы С запланированы на 8–10 декабря. Помимо «Ястршембски» соперниками «Зенита» станут «Берлин» и «Любляна».