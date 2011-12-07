Российский паралимпийский комитет условно восстановлен в правах

Это – грандиозный успех для России, выводящий из ступора российское паралимпийское движение. 22 января WADA приняла решение восстановить статус паралимпийцев России. При этом – никаких извинений. Более того, WADA вынесла частное определение – российские олимпийцы и паралимпийцы могут пропустить Олимпиаду в Токио, ели найдутся подделки в анализах РУСАДА.