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Российский паралимпийский комитет условно восстановлен в правах

С 15 марта 2019 года российский паралимпийский комитет условно восстановлен в правах, то есть российские паралимпийцы смогут принимать участие в международных соревнованиях.
Это – грандиозный успех для России, выводящий из ступора российское паралимпийское движение. 22 января WADA приняла решение восстановить статус паралимпийцев России. При этом – никаких извинений. Более того, WADA вынесла частное определение – российские олимпийцы и паралимпийцы могут пропустить Олимпиаду в Токио, ели найдутся подделки в анализах РУСАДА.
КВ
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