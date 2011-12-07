Казанский «Зенит» в Москве разгромил «Динамо»

10 лет не могут выиграть московские волейболисты у «Зенита» и теперь следующий шанс москвичам придется искать уже в следующем сезоне. Пока же казанцы сдвинули москвичей со второй строчки в турнирной таблице за счет личных встреч. Победа получилась уверенной. Итог – 3:0 (25:15, 25:19, 25:19). В первом сете подобие борьбы было лишь на старте, а затем волжане почувствовали кураж, и уверенно довели партию до победы – 25:15.И во втором сете мало что изменилось – «Зенит» откровенно играл по счету, и довольно быстро выиграл – 25:19 и 2-0.В третьем сете «Зенит» рванул со старта – 0:5, да так и не останавливался. Москвичи же матч откровенно доигрывали. Так что 25:19 и 3-0 в пользу гостей.Теперь у «Зенита» важный матч в Польше против «Ястшембски» в Лиге чемпионов 12 февраля. Казанцам только победа гарантирует продолжение борьбы на турнире.