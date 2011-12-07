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Динамовцы Казани разгромно уступили московским одноклубникам

Динамовцы Казани разгромно уступили московским одноклубникам
Во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы в СКК «Крылатское» крупно проиграли московским динамовцам – 2:12. Счет в серии сравнлся – 1:1И теперь все решится 9 марта в  повторном московском матче.
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