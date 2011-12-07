Динамовцы Казани разгромно уступили московским одноклубникам

Во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы в СКК «Крылатское» крупно проиграли московским динамовцам – 2:12. Счет в серии сравнлся – 1:1И теперь все решится 9 марта в повторном московском матче.