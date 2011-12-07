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«Молодежка» казанского «Рубина» уступила ЦСКА

«Молодежка» казанского «Рубина» уступила ЦСКА
Казанские резервисты в Москве в матче 19-го тура молодежного первенства крупно уступили ЦСКА – 0:3.Команда Романа Шаронова идет в первенстве на 10-м месте.
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