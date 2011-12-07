«Зенит» не сумел победить «Вильярреал»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы питерцы начали уверенно против аутсайдера испанского чемпионата. Был и голевой момент, но Азмун, убежав от защитников, не сумел дослать мяч в ворота. А вперед первыми вышли испанцы – 0:1 на 34-й минуте. Но Азмун через минуту счет сравнял – 1:1. Это был уже третий гол Сердара за «Зенит» в двух матчах – оцените! Но на 64-й минуте питерцы пропустили – 1:2. Никак это не следовало из игры, но дальше стало еще хуже – 1:3.