Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Форвард «Крыльев Советов» установил новый бомбардирский рекорд ФНЛ

Рекорд держался с 2004 года.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в ворота «Спартака-2» в перенесённом матче 35-го тура ФНЛ. Встреча завершилась победой самарцев со счётом 2:0 и досрочным выходом клуба в РПЛ.

Дубль позволил Сергееву установить новый бомбардирский рекорд ФНЛ. Сейчас в активе нападающего 39 голов за сезон (5 — с пенальти) и два матча чемпионата в запасе. Предыдущий рекорд турнира держался с 2004 года, когда нападающий «Терека» Андрей Федьков отличился 38 раз (4 — с пенальти) в 42 играх.

КВ
Лента новостей