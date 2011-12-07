Форвард «Крыльев Советов» установил новый бомбардирский рекорд ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в ворота «Спартака-2» в перенесённом матче 35-го тура ФНЛ. Встреча завершилась победой самарцев со счётом 2:0 и досрочным выходом клуба в РПЛ.

Дубль позволил Сергееву установить новый бомбардирский рекорд ФНЛ. Сейчас в активе нападающего 39 голов за сезон (5 — с пенальти) и два матча чемпионата в запасе. Предыдущий рекорд турнира держался с 2004 года, когда нападающий «Терека» Андрей Федьков отличился 38 раз (4 — с пенальти) в 42 играх.