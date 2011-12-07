«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с Павлом Порядиным

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Павлом Порядиным. Хоккеист заключил двухлетнее соглашение с клубом из Нижнекамска.

Ранее «Ак Барс» сделал нападающему квалификационное предложение и руководство «Нефтехимика» приняло решение его повторить.

«При комплектовании в приоритете собственные перспективные воспитанники, а также хоккеисты, которые профессионально выросли в нашем клубе, вышли на ведущие роли в команде. И данное решение соответствует концепции развития клуба», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте клуба.

Порядин за шесть сезонов в «Нефтехимике» провёл в КХЛ 251 матч, набрав 100 (48+52) очков.