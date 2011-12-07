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Хвича Кварацхелия рассказал о ходе переговоров с европейскими клубами

Игрок озвучил главную цель своей карьеры.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал гостем программы «Час спорта» грузинского телеканала «Рустави 2». В эфире игрок рассказал о том, как продвигаются переговоры с европейскими клубами.

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся с рядом команд. Думаю, все вступает в решающую фазу», — прокомментировал ситуацию Кварацхелия.

Игрок подтвердил информацию о том, что в числе претендентов на футболиста — английский «Лидс». Впрочем, сам Кварацхелия хотел бы поработать под руководством Юргена Клоппа.

«Для меня в этом возрасте самое важное — игровое время. Когда я получаю его больше, моё сердце трепещет. В каждой сильной команде высокая конкуренция, и для меня это будет хорошо», — приводит слова футболиста портал sportall.ge.

Главной целью своей карьеры игрок обозначил победу в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Кварацхелия провёл 23 матча в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

КВ
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