Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл «Спартаку»: Салихова рассказала, как познакомилась со Слуцким в 2008 году

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова вспомнила детали своего знакомства с тренером Леонидом Слуцким. Это произошло в 2008 году, когда специалист возглавил самарские «Крылья Советов».

«Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК „Москва“ и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: „Почему команда так жёстко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и ‚Крылья‘? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то ещё?“. Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку задала ещё тысячу вопросов уже об игре „Спартака“. Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав своё недовольство», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

После этой встречи Зарема сказала Леониду Федуну следующее, что Слуцкий прекрасно бы подошёл «Спартаку», как тренер.

Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, лёгкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях Telegram-канал Заремы Салиховой

По итогам сезона-2008 «Крылья Советов» заняли шестое место в чемпионате страны и в последний раз пробились в квалификацию Лиги Европы UEFA.