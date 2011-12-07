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«Куньлунь Ред Стар» вновь будет базироваться в Мытищах

«Спартак» и «Куньлунь» озвучили домашние арены в новом сезоне.

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне КХЛ вновь будет базироваться в Мытищах, сообщает пресс-служба КХЛ. Это объясняется сложностями при пересечении границы с Китаем на фоне пандемии COVID-19.

Московский «Спартак» будет принимать соперников во дворце спорта «Мегаспорт». В прошлом сезоне красно-белые делили с ЦСКА лёд «ЦСКА-Арены».

По итогам чемпионата КХЛ 2020/21 «Куньлунь» стал последним на «Востоке», а «Спартак» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.

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