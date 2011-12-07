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Внук Зинэтулы Билялетдинова дебютировал в Кубке Стэнли

«Монреаль» выиграл серию с «Виннипегом» за четыре матча.

Защитник Александр Романов, который приходится внуком тренеру Зинэтуле Билялетдинову, дебютировал в Кубке Стэнли. Он появился на льду в составе «Монреаля» в четвёртом матче серии против «Виннипега». За 9 минут 27 секунд Романов нанёс один бросок и совершил один силовой приём.

Матч дошёл до овертайма, где «Монреаль» вырвал победу со счётом 3:2. «Хабс» вышли в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Продолжительность победной серии клуба составляет 437 минут 53 секунд, что является вторым результатом в истории НХЛ. Рекорд также принадлежит «Монреалю» — в Кубке Стэнли-1960 «Хабс» не уступали на протяжении 488 минут 38 секунд: в тот год клуб взял свой 12-й трофей.

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