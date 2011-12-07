«Ак Барс» сыграет с «Йокеритом» в первом матче нового сезона

КХЛ опубликовала календарь первых домашних матчей — «Ак Барс» начнёт сезон в Казани 2 сентября игрой против финского «Йокерита». В этот же день «Локомотив» дома примет рижское «Динамо», «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем», «Северсталь» сыграет со СКА, «Сочи» примет на своём льду «Амур», «Спартак» скрестит клюшки с «Адмиралом», а «Витязь» отправится в гости к «Торпедо».

Новый сезон чемпионата КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом».



