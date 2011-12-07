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Челябинск примет Матч звезд КХЛ

Ранее Рига отказалась от проведения мероприятия.

Челябинск примет Неделю звезд хоккея-2022. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Мероприятие пройдёт с 8 по 16 января на арене «Трактор».

На проведение Недели звезд претендовали несколько городов, в том числе Красноярск, Магнитогорск и Ярославль. В конечном итоге выбор был сделан в пользу столицы Челябинской области.

Напомним, что последняя Неделя звёзд состоялась в 2020 году. В 2021-м мероприятие должна была принять Рига, но из-за пандемии COVID-19 Латвия отказалась от ивента. Челябинск ранее уже проводил Матч звёзд КХЛ в 2013 году.

КВ
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