Финал ЕВРО - 2020: итальянская страсть или английская выдержка?

Испанцы должны винить лишь самих себя

Вряд ли сценарий первого полуфинального матча на лондонском «Уэмбли» стал откровением для любителей футбола. Испания, традиционно много владеющая мячом и совершающая невероятное количество точных передач, делала на поле именно то, что от нее и ждали — доминировала и контролировала футбольный снаряд значительно большее время, чем подопечные Роберто Манчини, которые превзошли соперника лишь по количеству офсайдов, — зато сразу в восемь раз.

Итоговая статистика встречи, если не смотреть на финальный счет, говорит о подавляющем преимуществе команды Луиса Энрике. Испанцы чаще били по воротам (16 против 7), больше владели мячом (65% против 35%), подали больше угловых (6 против 1), а по количеству опасных атак и вовсе превзошли итальянцев в три раза (75 против 25). Однако в футбол играют не цифры, а посему в финале мы все же увидим не «красную фурию», а команду Манчини.

Если в первом тайме испанцам удалось полностью обескуражить соперников, которые нанесли всего один удар в сторону чужих ворот, то во второй половине встречи подопечные Энрике заметно снизили степень контроля, и игра раскрылась, что привело к не вытекающему из логики игры голу Кьезы. После взятия ворот Италия ушла в глухую оборону, но Испания все-таки «дожала» — за 10 минут до конца встречи отличился Мората.

Дополнительное время снова продемонстрировало игровое преимущество номинальных гостей: они лучше комбинировали и создали больше опасных моментов, итальянцы же вновь предпочли играть на контратаках.

Серия пенальти — это лотерея, каким бы избитым это выражение ни было. Однако, разве не занимателен тот факт, что именно Альваро Морате было суждено стать антигероем данной встречи, не забившем решающий 11-метровый? История склонна к цикличности, и вот мы вновь видим, как игрок, отлично проявляющий себя по ходу поединка, в итоге «мажет» свой, пожалуй, самый важный удар на турнире. Мы видели это сотни раз, а увидим еще больше. Кто знает — может быть даже в финале.

Англичане нырнули в финал

Второй полуфинальный матч Евро оставил неприятное послевкусие. Впрочем, сложно было ожидать чего-то иного от поединка с участием Англии — на этом Евро команда с туманного Альбиона вполне справедливо заслужила не самые положительные оценки футбольных экспертов. Однако, на этот раз основной причиной негатива стала даже не сама стратегия игры англичан, а спорный 11-метровый. Но обо всем по порядку.

Дания вышла на поле «Уэмбли», чтобы победить любой ценой, это было отчетливо видно по игре каждого из футболистов. Тем любопытнее, что датчане в этом полуфинале были похожи на англичан больше, чем сами англичане. Каспер Хьюлманд, очевидно, решил отдать инициативу хозяевам и играть на контратаках — именно этой стратегии придерживался и наставник британцев, Саутгейт, на протяжении всего турнира, за исключением, пожалуй, матча со сборной Украины. Другими словами, Англии было предложено сыграть против самой себя.

Гром грянул внезапно, на 30-й минуте Миккель Дамсгард наконец-то смог распечатать ворота непробиваемого Пикфорда (до этого гола вратарю Эвертона и национальной сборной ни разу по ходу турнира не приходилось вытаскивать мяч из сетки своих ворот). Шикарный удар со штрафного не оставил шансов вратарю англичан. Радость была недолгой, буквально через 9 минут хозяевам поля удалось сравнять счет — после удачного прохода Букайо Сака по флангу Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота.

Далее происходящее на поле можно описать двумя словами — упорная борьба. Ни одна, ни другая сборная не хотели рисковать, ничейный результат сохранялся вплоть до 104-й минуты, когда нападающий британцев Рахим Стерлинг в изящном нырке упал в штрафной соперника. Главный арбитр встречи принял, пожалуй, самое неочевидное решение всего турнира и назначил пенальти в ворота сборной Дании. Это решило исход встречи, гол Кейна поставил точку в противостоянии — 2:1.

Без шика и лоска, но Англия в финале. Футбол возвращается домой?

Чья возьмет?

На протяжении всего Евро Саутгейт придерживался одной и той же тактики — скучного, прагматичного и незрелищного футбола. Подопечные Манчини, напротив, продемонстрировали способность варьировать игровые схемы по ходу матчей.

Футбольные эксперты дают примерно равные шансы на победу как одной, так и другой команде. Однако, видится, что Италии под силу одолеть Англию, если будет выбрана правильная стратегия. А вот в каком стиле будут играть англичане — понятно заранее.