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«Тампа Бэй Лайтнинг» выиграла второй Кубок Стэнли подряд

В пятом матче серии всё решила одна шайба.

«Тампа Бэй Лайтнинг» в пятом матче серии обыграла на своём льду «Монреаль Канадиенс» и завоевала второй Кубок Стэнли подряд. Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Росс Колтон.

В составе «Тампы» двукратными обладателями трофея стали три россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров.

Нападающий Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф, набрав за 23 матча 32 (8+24) очка. На послематчевую пресс-конференцию игрок пришёл с голым торсом и банкой пива.


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