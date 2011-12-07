«КАМАЗ» с минимальным счетом обыграл ФК «Волгарь»

«КАМАЗ» одержал выездную победу над «Волгарём» на Центральном стадионе в Астрахани, благодаря единственному мячу, забитому в дебюте встречи. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу челнинцев.

«КАМАЗ» открыл счет уже на 12-й минуте, благодаря своевременному подключению неутомимого Гаглоева. До конца встречи счет на табло так и не изменился, несмотря на отчаянные усилия хозяев поля (пять ударов в створ от «Волгаря» против одного у татастанцев) перевернуть игру.

Любопытно отметить, что опытный хавбек «автозаводцев» Александр Гаглоев забил в четвертом матче подряд.

Напомним, что прошлый матч «КАМАЗ» сыграл дома. В рамках 1/64 финала Кубка России подопечные Клонцака обыграли «Нефтехимик» и прошли в элитную стадию турнира. В следующем туре челнинцы примут дома липецкий «Металлург», так же дебютирующий во втором по силе футбольном дивизионе страны.