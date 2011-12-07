«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»

Казанский «Рубин» совершил камбэк в матче с традиционно неудобным соперником из Грозного. На поле «Ак Барс Арены» с итоговым счетом 2:1 был повержен «Ахмат». В составе двукратного чемпиона России отличились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильдгор.

Первый тайм явно не удался казанским футболистам. На исходе 10-й минуты «Рубин» потерял главного бомбардира команды — Джордже Деспотовича (травма не позволила игроку продолжить игру). На 30-й гости и вовсе вышли вперед, благодаря удару со штрафного. Подопечным Слуцкого редко удавалось перейти половину поля, так как грозненцы играли компактно.

Поворотным моментом в игре стало удаление вратаря «Ахмата» Георгия Шелии на 53-й минуте встречи. За грубый фол голкипер сначала получил желтую карточку, но после просмотра VAR главный арбитр встречи изменил решение и наградил стража ворот карточкой красного цвета. Вышедший на замену Шелии Мелихов не смог справиться с отличным ударом со штрафного от новичка «рубиновых» Хакшабановича, и счет стал 1:1. За четыре минуты до конца основного времени встречи выйти вперед «Рубину» удалось благодаря голу Оливера Абильдгора, который в этом матче блистал на всех участках поля. Волевая победа и девять очков из девяти возможных на старте сезона. Это заслуживает аплодисментов!

Напомним, что следующий матч «Рубин» проведет дома. Уже в четверг в Казани пройдет ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций с польским «Ракувом» (первая завершилась нулевой ничьей). Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 19:00.