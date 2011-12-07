УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Это был первый матч обновленной команды дома, и болельщики надеялись увидеть крупную победу над аутсайдером. Но в отсутствие Эджима, Каймакоглу и Покрашова трехочковые броски было некому бросать. Очень старался Ндур – именно его усилиями половину матча казанцы уверенно лидировали. Но крупной победы не получилось – ошибок в атаке игроки УНИКСа наделали изрядно. И еще спасибо, что игроки основного состава сделали весомый задел в первой половине матча. А Ндур второй раз в сезоне становится самым результативным игроком команды – на этот раз на его счету 18 очков.10 октября казанцы в «Баскет-Холле» в рамках Кубка Европы сразятся с литовским клубом «Летувос Ритас».