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УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

В стартовом матче сезона в Единой лиге ВТБ казанский УНИКС на своем паркете обыграл саратовский «Автодор» - 76:63 (22:14, 20:20, 22:5, 12:24).
Это был первый матч обновленной команды дома, и болельщики надеялись увидеть крупную победу над аутсайдером. Но в отсутствие Эджима, Каймакоглу и Покрашова трехочковые броски было некому бросать. Очень старался Ндур – именно его усилиями половину матча казанцы уверенно лидировали. Но крупной победы не получилось – ошибок в атаке игроки УНИКСа наделали изрядно. И еще спасибо, что игроки основного состава сделали весомый задел в первой половине матча. А Ндур второй раз в сезоне становится самым результативным игроком команды – на этот раз на его счету 18 очков.10 октября казанцы в «Баскет-Холле» в рамках Кубка Европы сразятся с литовским клубом «Летувос Ритас».
КВ
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