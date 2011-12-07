Дмитрий Квартальнов и помощники не полетели на игру с «Витязем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его помощники пропустят очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщает «Татар-информ». У тренерского штаба имеются симптомы ОРВИ.

Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Душкин, возглавляющий «Барс». На скамейке ему помогут тренер вратарей Сергей Абрамов, генменеджер Рафик Якубов и администратор «Барса» Станислав Васькевич.

Напомним, что прошлый матч регулярного чемпионата КХЛ пропустили несколько ключевых игроков «барсов», а нападающий Михаил Глухов играл в обороне.