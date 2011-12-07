Игроки «Рубина» в сборных: за кем следим в октябре?

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Стыковые игры должны были пройти еще в марте, но пандемия отложила и отбор, и сам континентальный мундиаль. А вслед за стыками нас ждут встречи Лиги наций UEFA. В сборные разных стран и возрастов попали 6 футболистов «Рубина», представляем их соперников.
Отборочный цикл на Евро-2020 стартовал в марте 2019-го, и по его итогам мы узнали 20 участников турнира. Жеребьевка группового этапа состоялась в ноябре прошлого года, поэтому многие, полагаем, успели позабыть не только ее итоги, но и соперников сборной России. Итак, группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей (путь D/A); группа D: Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей (путь С), Чехия; группа Е: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей (путь В); группа F: победитель стыковых матчей (путь A/D), Португалия, Франция, Германия.
Четвертый участник в нескольких группах, как вы обратили внимание, будет определен по результатам стыковых игр. Но что же это за литерные пути? Объясняем. UEFA в 2018 году запустил новый турнир для сборных - Лигу наций, чем добавил интриги отбору на Евро и повысил интерес к матчам команд вне крупных соревнований. Лига наций дает возможность завоевать путевку на евромундиаль в том случае, если классическая квалификация провалена. Тем увлекательнее ситуация, что уже стартовал новый сезон ЛН (правда, он будет иметь значение для отборочного турнира ЧМ-2022), а еще не определились все триумфаторы минувшего.
Напомним, сборные в Лиге наций разделены на четыре дивизиона. От каждого в стыковые матчи за право попасть на Евро вышли по четыре команды - так сформировались упомянутые выше пути от А до D. Встречи каждого пути состоят из полуфиналов и финалов. Противостояние на каждой стадии будет одноматчевым, при ничейном исходе в основное время футболистов ждут два тайма по 15 минут, а затем серия пенальти.
В полуфиналах будут достаточно интересные схватки: путь А: Исландия - Румыния, Венгрия - Болгария; путь В: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия, Словакия - Ирландия; путь C: Шотландия - Израиль, Норвегия - Сербия; путь D: Грузия - Республика Беларусь, Северная Македония - Косово.
Потенциально возможное попадание Шотландии в одну группу с Англией или Беларуси в квартет с Украиной создает «вкусную» афишу будущему Евро.
Футболисты «Рубина» непосредственно могут помочь своим сборным попасть на чемпионат. Не исключено, что за Сербию дебютирует форвард Джордже Деспотович, ибо из классических страйкеров в активе главного тренера есть разве что Александар Митрович.
А Хвича Кварацхелия зажигает не только в стане клуба, но и в национальной команде - это показали игры Лиги наций. Полузащитник успел отдать ассист в матче против Эстонии (1:0) и заработать пенальти против Северной Македонии (1:1). Сборная Беларуси, которая последние годы находится в зоне жесткой турбулентности, грузинам вполне по зубам.
Из других пар полуфиналов рекомендуем обратить внимание на встречу Шотландии и Израиля. Волей неоднократно упомянутой Лиги наций эти сборные бодались друг с другом и в сезоне-2018/19 в дивизионе С, а поднявшись на уровень выше, вновь угодили в одну группу. Так что в 2020 году им предстоит увидеть друг друга на поле аж три раза, вот только цена победы сегодня вечером гораздо выше.
Перерыв на игры сборных будет достаточно продолжительным и включит в себя не только стыковые матчи, но и контрольные игры, а также два тура Лиги наций - 2020/21. К примеру, сборная России сегодня сыграет с командой Швеции. Отрадно, что в состав «Тре крунур», как неформально именуют шведов, впервые вызван защитник «Рубина» Карл Старфельт. Футболист, перебравшийся в Казань летом 2019 года, поначалу откровенно буксовал. Однако Леонид Слуцкий, похоже, смог найти к нему индивидуальный подход, и швед стал стабильным игроком основы. Пусть и привозящим периодически пенальти в свои ворота.
Помимо спарринга с Россией Старфельту и партнерам предстоят встречи Лиги наций с Хорватией и Португалией. У хорватов прекрасные шансы на место в старте имеет другой «рубиновый» защитник - Филип Уремович (как же тесен футбольный мир!). И у той, и у другой команды дела в группе плохи: по нулю очков, отчего две их очные игры станут решающими за право остаться в дивизионе А.
Россия, благополучно возглавляющая свою группу, проведет матчи против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Вероятно, они также станут определяющими в борьбе за распределение команд по местам в турнирной таблице. Грузия в эти же дни сразится с Арменией и прямым конкурентом за лидерство Северной Македонией.
В заключение поговорим о молодежной сборной России, ведь в ее стан вызваны аж два представителя «Рубина» - нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Денис Макаров. Россияне продолжают процедуру отбора на чемпионат Европы - 2021, ведя упорную борьбу за прямую путевку с поляками. Команды разделяет всего очко, но у Польши матч в запасе. 9 и 13 октября наша «молодежка» сыграет с двумя аутсайдерами - Эстонией и Латвией, после чего останется надеяться лишь на поражение поляков от Болгарии, Сербии либо Латвии. При возможном равенстве очков мы уступаем полякам по сумме очных встреч (2:2, 0:1). Со второго места на ЧЕ попасть реально, но для этого надо войти в пятерку лучших вторых команд.