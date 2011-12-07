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25-летний защитник «Рубина» Карл Старфельт дебютирует за сборную Швеции в контрольном матче против России. Стартовый состав «Тре крунур» опубликован на официальном сайте Шведского футбольного союза.
Контрольный матч против России пройдёт в Москве 8 октября, начало встречи в 19:15.
Стартовый состав шведов выглядит следующим образом: Карл-Юхан Юнссон — Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон — Себастьян Ларссон (к), Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема — Йордан Ларссон, Александер Исак.