Сборная России уступила Швеции

Сборная России в контрольном матче уступила Швеции — 1:2. Дебютный гол в составе российской команды забил Александр Соболев.

Шведы повели в счёте на 21-й минуте: Александер Исак воспользовался ошибкой Сослана Джанаева при выходе из ворот. После перерыва Маттиас Йоханссон удвоил преимущество «Тре крунур», пробив вратаря рикошетом от ноги защитника Кудряшова.

Россия смогла отквитать один мяч в добавленное время. Александр Соболев, вышедший вместо Артёма Дзюбы, оформил дебютный гол в дебютном матче.

Защитник «Рубина» Карл Старфельт отыграл полную встречу в составе Швеции.