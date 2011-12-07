Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Егор Сорокин дисквалифицирован на два матча чемпионат РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин на 87-й минуте встречи матча «Оренбург» - «Рубин» ударил соперника шипами в область голени и был удален с поля.
КДК принял решение дисквалифицировать Сорокина на два матча чемпионата РПЛ. Таким образом, игрок пропустит два матча чемпионата: 11 ноября против «Локомотива», и 24 ноября против «Анжи». При этом Сорокин не пропускает вызов в сборную России на два матча команды Черчесова.
КВ
Лента новостей