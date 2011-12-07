Егор Сорокин дисквалифицирован на два матча чемпионат РПЛ

КДК принял решение дисквалифицировать Сорокина на два матча чемпионата РПЛ. Таким образом, игрок пропустит два матча чемпионата: 11 ноября против «Локомотива», и 24 ноября против «Анжи». При этом Сорокин не пропускает вызов в сборную России на два матча команды Черчесова.