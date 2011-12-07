ЦСКА в Лиге чемпионов: чудес не бывает

Уже на 4-й минуте матча в «Лужниках» Манолас вывел гостей вперед – 0:1. Акинфеев не успел на перехват. А тут еще травму получил Марио Фернандеш, и вынужден был покинуть поле на носилках. На 40-й минуте отличный шанс отыграться имел Обляков, но промедлил с ударом. Минимальное преимущество гостей к перерыву.А вот на 50-й минуте Сигурдссон счет сравнял – 1:1. Отрадно отметить, что это была далеко не первая разящая контратака армейцев в матче. Увы, еще через 7 минут армейцы остались в меньшинстве. И через минуту гости уже вели в счете – отличился Пеллегрини – 1:2.Времени до конца матча было много, и ЦСКА все не сдавался, даже в меньшинстве. Шансы сравнять счет были, но чудес не бывает – ЦСКА уступил «Роме», и остался на третьем месте в группе.