УНИКС дома сумел разобраться с черногорским «Морнаром»

Активен был Морган, в первой четверти набравший 10 очков. И во второй четверти УНИКС жестко прессинговал, и к большому перерыву уже вел в счете крупно– 50:33. Причем у Моргана в активе было уже 18 очков. В четвертой четверти казанцы забыли о дисциплине и «+30» в их пользу быстро превратились в «+14».Но преимущество казанцеы было слишком велико для интриги. Итог встречи – 90:73 (23:12, 27:21, 22:14, 18:26). Так что УНИКС сохранил для себя первое место в группе Кубка Европы. А Морган набрал 22 очка – прекрасный результат.