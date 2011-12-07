Алекс Сонг подписал контракт с африканским клубом

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг подписал контракт с ФК «Арта» из Джибути. Соглашение 33-летнего футболиста будет действовать до июня 2022 года.

По данным goal.com, Сонг параллельно будет выполнять тренерские функции, работая в клубной академии. В минувшем сезоне «Арта» финишировала четвёртой в чемпионате Джибути, тогда как в квалификацию Лиги чемпионов CAF попадает лишь чемпион страны.

Алекс Сонг перешел в «Рубин» из «Вест Хэма» летом 2016 года, но покинул казанский клуб в 2018-м. За клуб полузащитник провел 23 матча в РПЛ и Кубке России, забил мяч в ворота тульского «Арсенала» и сделал две голевые передачи. Весной 2020 года швейцарский «Сьон» расторг контракт с Сонгом после того, как камерунец отказался пойти на снижение зарплаты.