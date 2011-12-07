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Данил Степанов забил дебютный гол в РПЛ

Мяч позволил «Ротору» добыть ничью в меньшинстве.

Защитник «Рубина» Данил Степанов, выступающий на правах аренды за «Ротор, забил первый мяч в своей карьере в РПЛ. Футболист отличился в матче 14-го тура против «Арсенала» и позволил своей команде добыть ничью.

На 62-й минуте Степанов головой замкнул подачу одноклубника и переправил мяч в ворота. Отметим, что с 37-й минуты «Ротор» играл в меньшинстве. Ранее, в 6-м туре РПЛ, Данил Степанов оформил первую голевую передачу за клуб РПЛ: он ассистировал партнёру в игре против «Химок».

«Ротор» после 14 туров делит последнее место в турнирной таблице с «Уфой».

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