Россия одолела Швецию по буллитам во второй игре Кубка Карьяла

Россия переиграла сборную Швеции по буллитам во второй игре Кубка Карьяла. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, причём россияне смогли спасти матч за минуту до финальной сирены, заменив вратаря на шестого игрока.

Овертайм не смог выявить сильнейшего, а в серии буллитов вратарь россиян отразил 4 броска из 5. За сборную России отличились Амиров и Подколозин, добыв победу со счётом 2:1.

В другом матче игрового дня Чехия была сильнее Финляндии (2:0).