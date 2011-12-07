Россия одолела Швецию по буллитам во второй игре Кубка Карьяла

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Россия переиграла сборную Швеции по буллитам во второй игре Кубка Карьяла. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, причём россияне смогли спасти матч за минуту до финальной сирены, заменив вратаря на шестого игрока.
Овертайм не смог выявить сильнейшего, а в серии буллитов вратарь россиян отразил 4 броска из 5. За сборную России отличились Амиров и Подколозин, добыв победу со счётом 2:1.
В другом матче игрового дня Чехия была сильнее Финляндии (2:0).