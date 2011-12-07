В Казани стартовал Кубок Александра Попова

Четырехкратный олимпийский чемпиона по плаванию Александр Попов отметил, что ни один городов в России кроме Казани не смог бы представить такую спортивную инфраструктуру для столь массовых соревнований. Попов также отметил, что количество видов спорта пока ограничено, так как организаторы больше ратуют за качество соревнований, а не на количество видов спорта. И в дальнейшем требования к квалификационным нормативам будут ужесточаться.