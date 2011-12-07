Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Зенит» и «Рубин» рассудит бригада Алексея Матюнина

«Зенит» и «Рубин» рассудит бригада Алексея Матюнина
Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Рубин» рассудит судейская бригада под руководством Алексея Матюнина. Матч состоится в Санкт-Петербурге 9 декабря в 19.00. Ассистентами назначены москвичи Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Инспектор – Александр Колобаев.
КВ
Лента новостей