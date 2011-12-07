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Названы имена ассистентов тренеров на Матче звезд КХЛ

Ими стали четыре девушки-телеведущие.
КХЛ назвала имена девушек-телеведущих, которые будут ассистентами тренеров на Матче звезд КХЛ в Казани. Тандемы были составлены с учетом пожеланий девушек. Они выглядят так: Дивизион Харламова: Зинэтула Билялетдинов – Дарья Миронова.Дивизион Боброва: Илья Воробьев – Наталья Кларк.Дивизион Чернышева: Боб Хартли – Мария Басс.Дивизион Тарасова: Игорь Никитин – Евгения Головина.
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