Динамовки Казани одержали очередную победу

«Енисей» c первого сета продемонстрировал желание и умение биться в ключевых моментах у сетки. У хозяек был выходной Ирине Заряжко, так что потеря у хозяек была достаточно серьезной. Однако первый сет казанки выиграли достаточно уверенно, а второй сет - при определенной доли везения – 26:24.А вот в третьем сете череда ошибок на приеме привел к проигрышу хозяек – 21:25. Но в заключительном сете матча команда Ришата Гитлязутдинова сыграла предельно концентрированно – 25:18 и 3-1 по партиям.Теперь 16 февраля наши девчата сыграют в Одинцово против «Заречья».