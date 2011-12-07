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Динамовки Казани одержали очередную победу

Волейболистки «Динамо-Казань» в очередном матче женской российской Суперлиги встречались дома с красноярским «Енисеем», и сумели добиться в напряженном матче очередной победы – 3:1 (25:15, 26:24, 21:25, 25:18).
«Енисей» c первого сета продемонстрировал желание и умение биться в ключевых моментах у сетки. У хозяек был выходной Ирине Заряжко, так что потеря у хозяек была достаточно серьезной. Однако первый сет казанки выиграли достаточно уверенно, а второй сет - при определенной доли везения – 26:24.А вот в третьем сете череда ошибок на приеме привел к проигрышу хозяек – 21:25. Но в заключительном сете матча команда Ришата Гитлязутдинова сыграла предельно концентрированно – 25:18 и 3-1 по партиям.Теперь 16 февраля наши девчата сыграют в Одинцово против «Заречья».
КВ
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