Игрок «Барса» подрался с соперником в матче регулярки ВХЛ

Вчера в матче регулярного чемпионата ВХЛ между казанским «Барсом» и тюменским «Рубином» произошла дракам между игроками. Видеозапись инцидента размещена в официальном «Твиттере» ВХЛ. Защитник «Барса» Марк Марин сошелся с нападающим «Рубина» Егором Поповым. Судя по видеоролику, Попов пропустил несколько ударов от Марина, после чего был повален на лед. Защитник «Барса», как зачинщик, был удален до конца матча. Попов же отделался 10-минутным дисциплинарным штрафом. Игра завершилась победой «Барса» со счетом 7:2, а Марин до удаления успел сделать результативную передачу и набрать 17 очко в сезоне (8+9).