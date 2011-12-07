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Татарстанские бойцы завоевали более 20 медалей на чемпионате ПФО по ушу

Татарстанские бойцы завоевали более 20 медалей на чемпионате ПФО по ушу
На чемпионате ПФО по ушу, который проходил в Перми, татарстанские бойцы завоевали 22 золотые медали. В составе команды Татарстана бились 35 спортсменов ушу из Казани и Зеленодольска. Всего сборная Татарстана набрала на соревнованиях 50 медалей.
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