Татарстанские бойцы завоевали более 20 медалей на чемпионате ПФО по ушу

На чемпионате ПФО по ушу, который проходил в Перми, татарстанские бойцы завоевали 22 золотые медали. В составе команды Татарстана бились 35 спортсменов ушу из Казани и Зеленодольска. Всего сборная Татарстана набрала на соревнованиях 50 медалей.