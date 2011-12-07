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Татарстанские саблисты завоевали «бронзу» кадетского первенства России в командных соревнованиях

На проходящем в России первенстве России по фехтованию среди кадетов были разыграны медали среди саблистов.
Первая сборная Татарстана (Артур Апаков, Раиль Закиров, Никита Кисин и Сергей Сомов) в поединке за третье место вырвала победу у сборной Москвы.
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