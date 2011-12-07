Баскетболисты УНИКСа дома разобрались с минским ЦМОКИ

В Единой лиге ВТБ у казанского клуба все складывается хуже, чем в Кубке Европы, и вот на своем паркете УНИКС принимал минский клуб ЦМОКИ. В первых же минут встречи волжане резко ушли вперед – 13:4. Так что уже после первой четверти УНИКС вел 12 очков – 27:15. Отметим, что пока не было на паркете у хозяев Уилсона и Смита – вместо них играли Узинский и Лиходей. А во второй четверти вышли Смит, Морган, Уилсон, МакКоллум и Колесников. Во второй четверти хозяева чуть сбавили скорости, и минчане тут же этим воспользовались – от двадцати очков преимущества волжан к большому перерыву осталось лишь 13 – 45:32. Далее казанцы играли уже по счету, в энергосберегающем режиме, что и позволило им довести матч до итоговой победы – 85:69 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19).