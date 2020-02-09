Казанский «Рубин» в Турции разгромил «Спартак» из Юрмалы

Свой пятый контрольный матч на сборах в Турции «Рубин» провел против юрмальского «Спартака». И начал его почти в том же составе, что и предыдущий матч, только место в воротах занял Дюпин, а в защите Степанов заменил Зуева.На 7-й минуте после подачи Кварацхелия Зураб Давиташвили головой забил мяч в ворота – 1:0.Было два момента у Игнатьева, но сначала он не попал по мячу, а затем не смог пробить вратаря, выйдя один на один.Так первый тайм завершился с минимальным перевесом в счете «Рубина» - 1:0.А на 50-й минуте вышедший на замену Бакаев с линии штрафной нанес точный удар – 2:0. Вместе с Бакаевым на поле вышли Макаров и Марков. На 60-й минуте Бакаев, получив пас на ход от Маркова, вышел с острого угла на вратаря и сумел переиграть его – 3:0.Затем Бакаева сбили в штрафной, и на 66-й минуте Игнатьев реализовал пенальти – 4:0.Увы, в добавленное время в ворота «Рубина» был назначен (и реализован) пенальти – 4:1.Так что концовку волжане несколько смазали.