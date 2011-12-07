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Казанские динамовцы выбыли из борьбы за чемпионство

Казанские динамовцы выбыли из борьбы за чемпионство
После первого поражения в Москве с крупным счетом (2:12), и в повторном матче казанцы уступили московским одноклубникам в третьем, решающем матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом – 1:5.Таким образом, казанцы выбыли из турнира уже на первой стадии плей-офф.
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