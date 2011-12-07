Команда «Татарстан» завоевала бронзовые награды Универсиады в Красноярске

Татарстанские спортсменки набрали в сумме короткой и произвольной программ 218,22 балла. Команда тренируется под руководством тренеров, мастера спорта СССР. Заслуженного работника физической культуры РТ Эльмиры Мазитовой и заслуженного работника культуры РТ Евгении Антоновой. В состав команды вошли 18 спортсменов, представляющие учебные заведения г. Казани. 13 спортсменов команды имеют звание МСМК. Победителем соревнований стала финская команда Team Unique, набравшая 228,78 балла, второе место заняла еще одна команда из Финляндии – Marigold Ice Unity (224,97).Еще одна российская команда Dream Team стала четвертой, набрав 119,32 очка. Это пятая медаль для представителей Республики Татарстан на студенческих играх в Красноярске. Ранее две золотые и две серебряные медали соревнований на свой счет записали сноубордистка Милена Быкова и лыжница Христина Мацокина.