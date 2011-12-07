Безголевая серия Ивана Игнатьева достигла 631 минуты

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев по итогам 29-го тура РПЛ продлил свою безголевую серию до 631 минуты во всех турнирах. Нападающий не может отличиться уже на протяжении 13 матчей РПЛ и двух игр Кубка России.

Последний раз Иван Игнатьев забивал гол в августе 2020 года, реализовав пенальти в матче с «Сочи» (2:3). При этом форвард ни разу не поразил ворота соперников с игры — все его три мяча в футболке казанского клуба были забиты с пенальти.

Добавим, что рекорд по «сухой» серии в «Рубине» принадлежит форварду Владимиру Байрамову, который уходил с поля без голов на протяжении 1849 минут. Его серия продлилась почти год — с 30 октября 2005 по 2 октября 2006 года и вобрала в себя 20 матчей РПЛ, шесть игр Кубка России и две игры квалификации Кубка УЕФА.