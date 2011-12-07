«Рубин» стал лучшей гостевой командой в РПЛ по набранным очкам

Матч 29-го тура РПЛ в Туле стал заключительным гостевым для «Рубина» в этом сезоне. По итогам 15 выездных матчей команда Леонида Слуцкого набрала 31 очко. Это — лучший результат в лиге. Казанцы смогли добыть 68,9% очков от максимально возможного количества.

Худшей гостевой командой в РПЛ стал «Арсенал», набравший всего одно очко. В 30-м туре туляки могут незначительно улучшить свой результат — им предстоит выездной матч против «Уфы».

При этом на своём поле казанцы пока смогли набрать лишь 50% очков от максимально возможного количества. По этому показателю команда делит 11-12 места с «Уралом». В 30-м туре команда Леонида Слуцкого дома сыграет с «Ротором».