«Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки

«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки к чемпионату 2021/22: второй год подряд команда будет работать в Казани на клубной базе. 12–13 июля основной состав пройдёт углублённый медосмотр, после чего приступит к тренировкам на льду и земле.

Первые контрольные матчи «барсы» проведут в Нижнекамске против «Нефтехимика» 2 и 3 августа. 4 августа казанцы сыграют в Альметьевске с «Нефтяником».

Клуб запланировал своё участие в двух предсезонных турнирах: Мемориале И. Х. Ромазана в Магнитогорске (9-12 августа) и домашнем TANECO Кубке чемпионов (18-22 августа). 29 августа «барсы» проведут заключительный контрольный матч с «Нефтехимиком» в Казани.