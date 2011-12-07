Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки

Казанский клуб примет участие в двух турнирах.

«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки к чемпионату 2021/22: второй год подряд команда будет работать в Казани на клубной базе. 12–13 июля основной состав пройдёт углублённый медосмотр, после чего приступит к тренировкам на льду и земле.

Первые контрольные матчи «барсы» проведут в Нижнекамске против «Нефтехимика» 2 и 3 августа. 4 августа казанцы сыграют в Альметьевске с «Нефтяником».

Клуб запланировал своё участие в двух предсезонных турнирах: Мемориале И. Х. Ромазана в Магнитогорске (9-12 августа) и домашнем TANECO Кубке чемпионов (18-22 августа). 29 августа «барсы» проведут заключительный контрольный матч с «Нефтехимиком» в Казани.

КВ
Лента новостей