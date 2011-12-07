Чемпионат Европы по футболу: полное расписание матчей

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с прошлого года. Впервые в истории турнира у него нет одной принимающей стороны, матчи пройдут сразу в 10 странах, что в условиях карантинных ограничений значительно осложняет задачу организаторов и рушит планы болельщиков. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей главного футбольного турнира этого лета.