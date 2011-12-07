Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чемпионат Европы по футболу: полное расписание матчей

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с прошлого года. Впервые в истории турнира у него нет одной принимающей стороны, матчи пройдут сразу в 10 странах, что в условиях карантинных ограничений значительно осложняет задачу организаторов и рушит планы болельщиков. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей главного футбольного турнира этого лета.

1-й тур

11 июня, пятница

Матч 1. Группа А. Турция — Италия (Рим) 22.00

12 июня, суббота

Матч 2. Группа A. Уэльс — Швейцария (Баку) 16.00

Матч 3. Группа B. Дания — Финляндия (Копенгаген) 19.00

Матч 4. Группа B. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург) 22.00

13 июня, воскресенье

Матч 5. Группа D. Англия — Хорватия (Лондон) 16.00

Матч 6. Группа C. Австрия — Северная Македония (Бухарест) 19.00

Матч 7. Группа C. Нидерланды — Украина (Амстердам) 22.00

14 июня, понедельник

Матч 8. Группа D. Шотландия — Чехия (Глазго) 16.00

Матч 9. Группа E. Польша — Словакия (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 10. Группа E. Испания — Швеция (Севилья) 22.00

15 июня, вторник

Матч 11. Группа F. Венгрия — Португалия (Будапешт) 19.00

Матч 12. Группа F. Франция — Германия (Мюнхен) 22.00

2-й тур

16 июня, среда

Матч 13. Группа B. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 14. Группа A. Турция — Уэльс (Баку) 19.00

Матч 15. Группа A. Италия — Швейцария (Рим) 22.00

17 июня, четверг

Матч 16. Группа C. Украина — Северная Македония (Бухарест) 16.00

Матч 17. Группа B. Дания — Бельгия (Копенгаген) 19.00

Матч 18. Группа C. Нидерланды — Австрия (Амстердам) 22.00

18 июня, пятница

Матч 19. Группа E. Швеция — Словакия (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 20. Группа D. Хорватия — Чехия (Глазго) 19.00

Матч 21. Группа D. Англия — Шотландия (Лондон) 22.00

19 июня, суббота

Матч 22. Группа F. Венгрия — Франция (Будапешт) 16.00

Матч 23. Группа F. Португалия — Германия (Мюнхен) 19.00

Матч 24. Группа E. Испания — Польша (Севилья) 22.00

3-й тур

20 июня, воскресенье

Матч 25. Группа A. Италия — Уэльс (Рим) 19.00

Матч 26. Группа A. Швейцария — Турция (Баку) 19.00

21 июня, понедельник

Матч 27. Группа C. Северная Македония — Нидерланды (Амстердам) 19.00

Матч 28. Группа C. Украина — Австрия (Бухарест) 19.00

Матч 29. Группа B. Россия — Дания (Копенгаген) 22.00

Матч 30. Группа B. Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург) 22.00

22 июня, вторник

Матч 31. Группа D. Чехия — Англия (Лондон) 22.00

Матч 32. Группа D. Хорватия — Шотландия (Глазго) 22.00

23 июня, среда

Матч 33. Группа E. Словакия — Испания (Севилья) 19.00

Матч 34. Группа E. Швеция — Польша (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 35. Группа F. Германия — Венгрия (Мюнхен) 22.00

Матч 36. Группа F. Португалия — Франция (Будапешт) 22.00

Матч национальной сборной России с Бельгией покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1», с Финляндией и Данией — «Первый канал».

В скобках указаны города, где пройдут матчи.

КВ
Лента новостей