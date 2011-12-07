Чемпионат Европы по футболу: полное расписание матчей

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ул. Чистопольская, д. 5
11 июня, пятница
Матч 1. Группа А. Турция — Италия (Рим) 22.00
12 июня, суббота
Матч 2. Группа A. Уэльс — Швейцария (Баку) 16.00
Матч 3. Группа B. Дания — Финляндия (Копенгаген) 19.00
Матч 4. Группа B. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург) 22.00
13 июня, воскресенье
Матч 5. Группа D. Англия — Хорватия (Лондон) 16.00
Матч 6. Группа C. Австрия — Северная Македония (Бухарест) 19.00
Матч 7. Группа C. Нидерланды — Украина (Амстердам) 22.00
14 июня, понедельник
Матч 8. Группа D. Шотландия — Чехия (Глазго) 16.00
Матч 9. Группа E. Польша — Словакия (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 10. Группа E. Испания — Швеция (Севилья) 22.00
15 июня, вторник
Матч 11. Группа F. Венгрия — Португалия (Будапешт) 19.00
Матч 12. Группа F. Франция — Германия (Мюнхен) 22.00
16 июня, среда
Матч 13. Группа B. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 14. Группа A. Турция — Уэльс (Баку) 19.00
Матч 15. Группа A. Италия — Швейцария (Рим) 22.00
17 июня, четверг
Матч 16. Группа C. Украина — Северная Македония (Бухарест) 16.00
Матч 17. Группа B. Дания — Бельгия (Копенгаген) 19.00
Матч 18. Группа C. Нидерланды — Австрия (Амстердам) 22.00
18 июня, пятница
Матч 19. Группа E. Швеция — Словакия (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 20. Группа D. Хорватия — Чехия (Глазго) 19.00
Матч 21. Группа D. Англия — Шотландия (Лондон) 22.00
19 июня, суббота
Матч 22. Группа F. Венгрия — Франция (Будапешт) 16.00
Матч 23. Группа F. Португалия — Германия (Мюнхен) 19.00
Матч 24. Группа E. Испания — Польша (Севилья) 22.00
20 июня, воскресенье
Матч 25. Группа A. Италия — Уэльс (Рим) 19.00
Матч 26. Группа A. Швейцария — Турция (Баку) 19.00
21 июня, понедельник
Матч 27. Группа C. Северная Македония — Нидерланды (Амстердам) 19.00
Матч 28. Группа C. Украина — Австрия (Бухарест) 19.00
Матч 29. Группа B. Россия — Дания (Копенгаген) 22.00
Матч 30. Группа B. Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург) 22.00
22 июня, вторник
Матч 31. Группа D. Чехия — Англия (Лондон) 22.00
Матч 32. Группа D. Хорватия — Шотландия (Глазго) 22.00
23 июня, среда
Матч 33. Группа E. Словакия — Испания (Севилья) 19.00
Матч 34. Группа E. Швеция — Польша (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 35. Группа F. Германия — Венгрия (Мюнхен) 22.00
Матч 36. Группа F. Португалия — Франция (Будапешт) 22.00
Матч национальной сборной России с Бельгией покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1», с Финляндией и Данией — «Первый канал».
В скобках указаны города, где пройдут матчи.