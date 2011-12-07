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Рига отказалась от проведения Матча звёзд КХЛ

Событие перенесут в другой город.

Рига отказалась от проведения Матча звёзд КХЛ-2022. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов, его слова приводит «Советский спорт».

«Матч Звёзд состоится, но не в Риге. Сегодня получили письмо, что они, к сожалению, не смогут принять этот праздник. Все из-за коронавирусных ограничений. Сейчас мы думаем над тем, где он состоится», — сказал Морозов.

Напомним, что Рига должна была принять Матч звёзд КХЛ-2021, однако событие отменили из-за пандемии COVID-19.

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