«Рубин» претендует на греческого плеймейкера

Турецкое издание Fanatik сообщает об интересе «Рубина» к плеймейкеру «Фенербахче» греку Димитриосу Пелкасу. Уточняется, что казанский клуб предложил за трансфер 27-летнего игрока сборной Греции 6 млн евро, однако турки настаивают на 10 млн евро.

Пелкас перешёл в «Фенербахче» из ПАОКа осенью 2020 года за 1,9 млн евро. По итогам сезона в Турции легионер стал обладателем бронзовых медалей, провёл в Суперлиге 32 матча, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грека в 7 млн евро, а его контракт с турками рассчитан до лета 2023.