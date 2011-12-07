Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» получил штраф в 150 тысяч рублей по итогам матча против «Оренбурга»

Гостям придется раскошелиться на 20 тысяч.

По итогам 26-го тура РПЛ «Рубин» оштрафован на 150 тысяч рублей. Такое решение принял КДК РФС.

Казанцам придется выплатить штраф за нарушение пункта 3.6.6 регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ» по ходу матча против «Оренбурга». Этот пункт прописывает правила допуска зрителей и их размещение в чаше стадиона.

«Оренбург» же оштрафован на 20 тысяч рублей — представители клуба проигнорировали предматчевое совещание. Добавим, что оренбуржцы прибыли на стадион из аэропорта за 2,5 часа до стартового свистка арбитра.

КВ
Лента новостей