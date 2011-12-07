УНИКС подписал форварда Андрея Воронцевича

УНИКС пополнил состав 33-летним форвардом Андреем Воронцевичем. С игроком подписан контракт по системе «1+1», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Большую часть карьеры Воронцевич провел в ЦСКА. Он является рекордсменом «армейцев» по количеству сыгранных за клуб матчей (696 игр). А с марта 2021 года форвард выступал за «Нижний Новгород».

За годы, проведенные в ЦСКА, Воронцевич три раза выигрывал Евролигу (2008, 2016, 2019) и девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России.