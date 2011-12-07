«Ак Барс» уступил «Сибири» в первом матче Мемориала Ромазана

«Ак Барс» всухую (0:3) проиграл «Сибири» в стартовой встрече Мемориала Ромазана. Матч проходил в Магнитогорске на «Арене Металлург».

Первый период выдался небогатым на опасные моменты, команды присматривались друг к другу. Команды проводили первый период на невысоких скоростях и создали минимум опасных моментов. Во второй трети игры сибирякам удалось поразить ворота «барсов», отличился Ведин. Начало третьего периода так же осталось за номинальными хозяевами, на четвертой минуте шайбу забросил Морозов, а за восемь минут до конца встречи дубль оформил все тот же Антон Ведин.

Напомним, что следующий матч на Мемориале Ромазана подопечные Квартальнова проведут уже завтра, 10 августа. Соперником «Ак Барса» станет магнитогорский «Металлурга».